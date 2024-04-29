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Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti! Max Kruse'nin son halini görenler gözlerine inanamadı

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Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti! Max Kruse&#039;nin son halini görenler gözlerine inanamadı

Spor Haberleri

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de top koşturan, geçtiğimiz aylarda futboldu bıraktığını açıklasa da bu ayrılığı çok uzun sürmeyen Max Kruse'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı.

Alman futbolunun son dönemdeki sansasyonel isimlerinden biri olan Max Kruse, bir dönem Fenerbahçe forması giymişti. Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kruse, beklentilerin altında kalmış, sar-lacivertlilerden ayrılığı da olaylı olmuştu.

Oyuncu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş "Kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı." sözlerini kullanmıştı. Fenerbahçe ile FIFA'lık olan Kruse, FIFA'nın kendisini haklı bulmasıyla, sarı-lacivertlilerden 7.5 milyon Euro tazminat almıştı. 

Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti! Max Kruse'nin son halini görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

Kötü alışkanlıkları nedeniyle sık sık skandallarıyla gündeme gelen oyuncu yaklaşık 4 ay önce futbolu bıraktığını açıklamış ancak bu ayrılık çok uzun sürmemişti. 

SON HALİ OLAY OLDU

Kruse geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Alman-Türk bölgesel lig kulübü BSV Al-Dersimspor'a transfer olmuştu. Yeni kulübüyle ilk maçına çıkan Kruse son haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 

İşte oyuncunun son hali

Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti! Max Kruse'nin son halini görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti! Max Kruse'nin son halini görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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