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Düşme hattı ateş çemberi! Süper Lig’de Sivasspor ve Bodrum’un işi çok zor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Düşme hattı ateş çemberi! Süper Lig’de Sivasspor ve Bodrum’un işi çok zor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İki takım hem puan olarak hem de fikstür anlamında tehlikeyi derin hissediyor.

Süper Lig’de Adana Demirspor ve Hatayspor küme düşmesi kesinleşen iki takımdı.

Yiğido’nun dezavantajı

Kalan 3 hafta öncesinde gözler diğer iki takıma çevrildi. Puan tablosuna bakıldığında 4 takım büyük tehlike içerisinde ancak ikisi var ki işleri gerçekten zor. Onlar da son maçta birbiriyle oynayan ve 0-0 berabere kalan Sivasspor ile Bodrum FK. Hele ki Yiğidoların işini zorlaştıran olay rakiplerine göre bir maç eksik yapacak olması. Ve kalan iki maçı da deplasmanda. Ve bunlardan birisi hemen üstünde bulunan Alanyaspor ile.

Çaykur Rize rahat

Bodrum FK açısından da durum o kadar iç açıcı değil. Çünkü kalan 3 maçın ikisi büyüklerle (Trabzon ve Beşiktaş) diğer maçı da Kayseri deplasmanında. Gaziantep’te çok kritik bir galibiyet alan Alanyaspor’un da rakipleri zorlu ama son maçı iç sahada Sivas ile yapacak olması dikkati çekici. O mücadelede bir puan bile Akdeniz ekibi için yeterli olabilir. Çaykur Rize ise matematiksel olarak tehlikede görünse de diğer takımlara göre daha rahat. Bir galibiyet çok rahatlatır bir beraberlik de Rize’ye yetebilir.

SİVAS (35)

Samsun (D)
Alanya (D)

BODRUM (35)

Trabzon
Kayseri (D)
Beşiktaş

ALANYA (38)

Beşiktaş
Konya (D)
Sivasspor

Ç. RİZE (40)

Göztepe
Beşiktaş (D)
Hatayspor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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