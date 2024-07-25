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En-Nesyri rekor kırdı! Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En-Nesyri rekor kırdı! Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler, yıldız golcü için Sevilla’ya 20 milyon avro ödeyecek. En-Nesyri ise dört yıl için 16 milyon avro alacak. Bonuslar hariç ödenecek net ücret 36 milyon avro olacak…

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri sevdası mutlu sonla bitti. Kariyeri boyunca İspanya’da forma giyen 27 yaşındaki Faslı golcü, 4,5 sezonluk Sevilla macerasına son verme kararı alınca talipleri kapıya yığılmıştı. Arap takımlarından cazip teklifler alan, Newcastle ile Roma’yı da peşine takan En-Nesyri, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Jose Mourinho’nun ısrarla istediği Faslı golcüyü bizzat arayıp davet etmesi transferin bitmesinde önemli rol oynadı. 

En-Nesyri rekor kırdı! Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oldu - 1. Resim

DÖRT YIL ÖNCEKİ BEDEL

Fenerbahçe’nin kesenin ağzını açması da Sevilla’nın inadını kırdı. Sarı lacivertliler, En-Nesyri için 20 milyon avro bonservis ödeyecek, ancak İspanyol ekibinin bu rakamı Ocak 2020’de ödediği ve geçen sezon da oyuncu için 40 milyon avro istediği düşünüldüğünde gayet makul bir anlaşma. Dört yıllık sözleşme imzalanacak 27 yaşındaki golcüye ise yıllık 4 milyon avro garanti ücret ödenecek. Jose Mourinho’nun, En-Nesyri’de ısrarcı olmasının sebebi sıra dışı bir oyuncu olması.

En-Nesyri rekor kırdı! Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oldu - 2. Resim

HAVADA ASILI DURUYOR

Hava toplarında son derece etkili olan En-Nesyri, uzun boyuna rağmen, sürati ve top hâkimiyetiyle de dikkat çekiyor. Kanatlarda da görev yapabilen, 27 yaşındaki oyuncuyu Mourinho için özel kılan en önemli özelliği ise pozisyonları gole çevirmedeki başarısı. Mou’nun oyun planına en uygun isim olarak gördüğü En-Nesyri’den beklenti kariyerinin en iyi verilerine Fenerbahçe formasıyla ulaşması. Faslı golcü en parlak dönemini 2020-21’de 51 maça 24 gol sığdırarak yaşamıştı.

En-Nesyri rekor kırdı! Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oldu - 3. Resim

GOL BONUSU VAR 

Fenerbahçe, En-Nesyri’nin bir sezonda 20 golü geçmesi hâlinde İspanyol devine 1 milyon avro bonus ödemesi yapacak. 

COŞKULU KARŞILAMA

Youssef En-Nesyri’yi Fas’tan alan Ali Koç’un özel uçağı 15.12’de Sabiha Gökçen’e indi. Yıldız futbolcu gol attıktan sonra yaptığı meşhur gözlük hareketini yaptı. Taraftarların yanına giden En-Nesyri, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Faslı yıldız sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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