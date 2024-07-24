Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP&#039;a bildirdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için Sevilla ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sosyal medyadan yapılan transfer duyurusundaki Mourinho detayı ise dikkat çekti.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi - 1. Resim

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. 

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

MOURINHO PAYLAŞIMI İLE DUYURDULAR

Fenerbahçe yeni golcüsü En-Nesyri'yi Jose Mourinho ile duyurdu.

Faslı yıldızın gol sevincine gönderme yapan Kanarya, Portekizli hocanın benzer bir sevincini X hesabından paylaştı. En-Nesyri'nin klasikleşen sevincine benzer bir sevinci Mourinho da yapmıştı.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi - 3. Resim

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
İlk Türk kadın Balkan şampiyonu Ayşe Tekdal 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ediyorBakan Yumaklı mesajı verdi! Fahiş et fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Sporİşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemlerBarcelona'nın Fransız yıldızı Clement Lenglet Beşiktaş yolcusu! - SporBarcelona'nın Fransız yıldızı Beşiktaş yolcusu!Savic imzaya geliyor! Trabzonspor, Atletico Madrid’in stoperini bitirdi - SporSavic imzaya geliyor!TFF ile A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ilk kez görüşecek - Sporİlk kez bir araya geliyorlar! TFF-Montella görüşmesi...Ferdi, Mourinho'yu da şaşırttı! O sevincin sırrı ortaya çıktı... - SporFerdi, Mourinho'yu da şaşırttıFenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Jardel'in rekorunu kırdı - SporTürk futbol tarihine geçen imza
Sonraki Haber Yükleniyor...