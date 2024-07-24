Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için Sevilla ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sosyal medyadan yapılan transfer duyurusundaki Mourinho detayı ise dikkat çekti.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

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MOURINHO PAYLAŞIMI İLE DUYURDULAR

Fenerbahçe yeni golcüsü En-Nesyri'yi Jose Mourinho ile duyurdu.

Faslı yıldızın gol sevincine gönderme yapan Kanarya, Portekizli hocanın benzer bir sevincini X hesabından paylaştı. En-Nesyri'nin klasikleşen sevincine benzer bir sevinci Mourinho da yapmıştı.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı.