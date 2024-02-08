Erden Timur ile Emre Belözoğlu anlaşmaya vardı! Kazımcan Karataş Ankaragücü'de

Daha önce Galatasaray'dan Morutan'ı transfer eden Ankaragücü, Sarı Kırmızılı takımda kendisine verilen forma şansını çok da iyi kullanamayan Kazımcan Karataş ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam Emre Belözoğlu'nun Erden Timur'la görüşme yaptığı ve 21 yaşındaki oyuncu için el sıkıştığı bildirildi.

Güçlü fizik yapısı ve çalışkanlığıyla Serie A devlerini harekete geçiren, birçok bölgede oynama yeteneğine sahip özelliğiyle İtalyan teknik direktörlerin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz için Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

FATİH TERİM DÖNEMİNDE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz, İtalyan kulüplerinin rüyalarını süslüyor. Sarı- Kırmızılılar'ın genç yıldızını Serie A'nın köklü ekipleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, kısa süre içinde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

SERİE A KULÜPLERİ BARIŞ'I ÇOK İSTİYOR

Sezona yedek giren sonrasında formayı kapan Barış Alper, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Lazio başta olmak üzere Atalanta ve Sassuolo'nun yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin teklifleri Galatasaray Yönetimi'ne sunduğu belirtildi. EURO 2024'te oynaması beklenen 23 yaşındaki oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın turnuva sonrasında İtalyanlarla masaya oturması bekleniyor.

Barış Alper, bu sezon 4 ayrı kulvarda 37 maçta süre alıp 3 gol attı, 5 de asist yaptı. Genç yıldız, özellikle maçlardaki hızı ve çabukluğuyla dikkat çekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcudan vazgeçemiyor.

EMRE BELÖZOĞLU KAZIMCAN KARATAŞ'I İSTEDİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Kazımcan Karataş'ın ayrılık hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların genç sol bekinin, Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü'ne transfer olacağı öne sürüldü.

GALATASARAY İLE ANKARAGÜCÜ ANLAŞTI

TRT Spor'un haberine göre; Ankaragücü, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar kiralanması adına Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Genç sol bekin gün içinde Başkent'e giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Mustafa Denizli döneminde (Altay) forvetten sol beke evrilen Kazımcan Karataş Sarı Kırmızılı kulüpte kendisinden beklenen patlamayı yapamamıştı.