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Erden Timur'dan geri dönüş açıklaması! Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık hezimet sonrası konuştu

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Erden Timur&#039;dan geri dönüş açıklaması! Beşiktaş&#039;a karşı alınan 5-0&#039;lık hezimet sonrası konuştu

Spor Haberleri

Galatasaray'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Erden Timur'un geri döneceğine dair çıkan iddialar kamuoyunu meşgul etmişti. Timur, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak son noktayı koydu.

Galatasaray, Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 kaybederek sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.

Yaşanan hezimet sonrası Erden Timur'un yeniden Sportif A.Ş'de görev alacağı iddia edilmişti.

Taktik Mania'ya konuşan Timur, "Hakkımda çıkan bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri hiç bir şekilde doğru değil. Bu haberlere itibar edilmemesi gerekli." ifadelerini kullandı.

Erden Timur'dan geri dönüş açıklaması! Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık hezimet sonrası konuştu - 1. Resim

ERDEN TİMUR 'TUTUNACAK DALLARIN HEPSİ KIRILDI' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Galatasaray'a veda eden Erden Timur, şu ifadeleri kullanmıştı:

"14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa asla bu kararı almazdım. Son 7 ayda özellikle çok yoğunlaştı bu iş. Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok. Sustuk bu iftiralar dursun diye olmadı. Bu iftiralar son 6 ayda başka seviyelere çıktı. Florya'ya taşındı bu iddialar. Tutunacak dalların hepsi kırıldı ve bu noktaya geldik."

Düzenleyen:  - Spor
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