Eski Fenerbahçeli Arao, Fatih Terim'i yaktı! Panathinaikos, lig sonuncusuna takıldı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Şubat 2024 10:33 - Güncelleme: 26 Şubat 2024 11:53 - Güncelleme:

Arao, Panathinaikos, Fatih Terim, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yunanistan Süper Ligi 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia'yı konuk eden Panathinaikos, 1-1 berabere kalarak sürpriz puan kaybı yaşadı. Fatih Terim'in çalıştırdığı Atina ekibinde Arao'nun kendi kalesine attığı gol gündem oldu.