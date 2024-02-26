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    • Haberler > Spor > Eski Fenerbahçeli Arao, Fatih Terim'i yaktı! Panathinaikos, lig sonuncusuna takıldı

    Eski Fenerbahçeli Arao, Fatih Terim'i yaktı! Panathinaikos, lig sonuncusuna takıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Arao, Panathinaikos, Fatih Terim, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunanistan Süper Ligi 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia'yı konuk eden Panathinaikos, 1-1 berabere kalarak sürpriz puan kaybı yaşadı. Fatih Terim'in çalıştırdığı Atina ekibinde Arao'nun kendi kalesine attığı gol gündem oldu.

    Play-off öncesi son haftaları oynanan Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.

    Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.

    Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

    Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

    ARAO ÖNCE KURTARDI SONRA YEDİRDİ

    Golün Arao'ya çarparak filelerle buluşması sosyal medyada gündem oldu.

    Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Arao, Fatih Terim'in en çok şans verdiği isimlerin başında geliyor.

    Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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