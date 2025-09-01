EuroBasket'e damga vuran an! İsrail milli marşını yuhaladılar

Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen anlarda, maçın başlamasıyla birlikte tribünlerden İsrail karşıtı sloganlar atıldığı ve Filistin'e destek mesajları verildiği görüldü.

SALON DIŞINDA DA PROTESTO VAR

Bazı taraftarların Filistin bayrakları açtığı salonda, dışarıda toplanan gruplar da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Gerçek terörist İsrail devletidir" gibi sloganlar eşliğinde İsrail’in bölgedeki politikalarını kınarken, taşınan dövizlerde ise uluslararası topluma İsrail’e karşı daha sert adımlar atma çağrısı yapıldı.

Dövizlerde, Gazze’deki sivil kayıpların durdurulması ve İsrail’in uluslararası alanda izole edilmesi gerektiği mesajları öne çıktı.

POLONYA 2 SAYI FARKLA GALİP

Öte yandan Polonya, İsrail’i 66-64 mağlup ederek galibiyete ulaştı.