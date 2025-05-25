Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sarı kırmızıya büründü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Galatasaray'ın 25'nci şampiyonluğunu ve 5. yıldızı kazanması sonrasında "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı.
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunu şampiyon bitirmesi ve 5. yıldızı kazanması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gece saatlerinde "sarı-kırmızılı" renklere büründü.
GALATASARAY'A ÖZEL
Galatasaray ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı. Gece saatlerinde sarı ve kırmızı renklere bürünen köprü, hem boğaz trafiğinde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş