Fiyakalı şampiyon! Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti

Okan Buruk sezon boyuncu süre bulmakta zorlanan oyuncularını sahaya sürdü. Sarı kırmızılar Kaan Ayhan’ın mükemmel frikik golüyle öne geçti. Alvaro Morata skoru perçinledi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de şampiyonluk ipini geçen hafta evinde Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle göğüsleyen Galatasaray, çok sayıda eksikle gittiği maçta deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi de mağlup etti.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig’de genç kadrosu ve sergilediği tempolu oyunla taraflı tarafsız herkesin alkışını alan Göztepe karşısında da galibiyet serisini sürdüren Okan Buruk’un takımında goller Kaan ve Morata’dan geldi.

GÜNAY YİNE GÜVEN VERDİ

Galatasaray’ın topa daha fazla sahip olduğu ancak daha fazla şut atan tarafın ev sahibi Göztepe olduğu karşılaşmada ilk gol dakikası henüz üçüncü dakikada yaşandı. Soldan gelişen atakta Heliton’un kafa vuruşunda Günay golü önlerken, seken topu takip eden Romulo’nun röveşatası kaleyi bulmadı. 25’te bu defa Tijanic ile gole yaklaşan Göztepe bir kez daha Günay’a takılınca karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

KAAN'DAN HARİKA GOL

İkinci yarıya da daha iyi başlayan taraf olan Göztepe aradığı golü 63’te Kubilay ile bulsa da bu gol yardımcı hakemin kalkan bayrağı ve VAR kontrolü sonrasında ofsayt nedeniyle sayılmadı. 70’te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Ayhan uzak mesafeden çok şık bir gole imza attı: 1-0. Maçta son sözü söyleyen isim ise İspanya Millî Takımı’nın kaptanı Alvaro Morata oldu ve Aslan üç puana uzandı.

YILDIZLAR İSTANBUL'DA

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11’de 10 değişiklik yaptı. Cezalı olan Muslera ile Sara’nın yanı sıra Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı İzmir’e getirilmedi.