Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fiyakalı şampiyon! Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti

Fiyakalı şampiyon! Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fiyakalı şampiyon! Galatasaray, İzmir&#039;de Göztepe&#039;yi mağlup etti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okan Buruk sezon boyuncu süre bulmakta zorlanan oyuncularını sahaya sürdü. Sarı kırmızılar Kaan Ayhan’ın mükemmel frikik golüyle öne geçti. Alvaro Morata skoru perçinledi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de şampiyonluk ipini geçen hafta evinde Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle göğüsleyen Galatasaray, çok sayıda eksikle gittiği maçta deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi de mağlup etti.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig’de genç kadrosu ve sergilediği tempolu oyunla taraflı tarafsız herkesin alkışını alan Göztepe karşısında da galibiyet serisini sürdüren Okan Buruk’un takımında goller Kaan ve Morata’dan geldi.

Fiyakalı şampiyon! Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti - 1. Resim

GÜNAY YİNE GÜVEN VERDİ

Galatasaray’ın topa daha fazla sahip olduğu ancak daha fazla şut atan tarafın ev sahibi Göztepe olduğu karşılaşmada ilk gol dakikası henüz üçüncü dakikada yaşandı. Soldan gelişen atakta Heliton’un kafa vuruşunda Günay golü önlerken, seken topu takip eden Romulo’nun röveşatası kaleyi bulmadı. 25’te bu defa Tijanic ile gole yaklaşan Göztepe bir kez daha Günay’a takılınca karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Fiyakalı şampiyon! Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti - 2. Resim

KAAN'DAN HARİKA GOL

İkinci yarıya da daha iyi başlayan taraf olan Göztepe aradığı golü 63’te Kubilay ile bulsa da bu gol yardımcı hakemin kalkan bayrağı ve VAR kontrolü sonrasında ofsayt nedeniyle sayılmadı. 70’te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Ayhan uzak mesafeden çok şık bir gole imza attı: 1-0. Maçta son sözü söyleyen isim ise İspanya Millî Takımı’nın kaptanı Alvaro Morata oldu ve Aslan üç puana uzandı.

Fiyakalı şampiyon! Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti - 3. Resim

YILDIZLAR İSTANBUL'DA

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11’de 10 değişiklik yaptı. Cezalı olan Muslera ile Sara’nın yanı sıra Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı İzmir’e getirilmedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Ajax'a sattığı oyuncusunu istiyor: Yuvaya dön Ahmetcan!Başka çareleri yok YPG teslim olacak! Güvenlik kaynakları gazetemize anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor, Ajax'a sattığı oyuncusunu istiyor: Yuvaya dön Ahmetcan! - SporTrabzonspor, Ajax'a sattığı oyuncusunu istiyor!Avrupa Ligi aşkına! Beşiktaş, üçüncülük yolunda hata yapmak istemiyor - SporAvrupa Ligi aşkına! Beşiktaş, üçüncülük yolunda hata yapmak istemiyorFenerbahçe'nin yabancıları transferde kan terletecek: Lejyoner krizi - SporF.Bahçe'nin yabancıları transferde kan terletecek!Ali Naci Küçük yazdı: Başarının sırrı ‘Aile’ olmak - SporAli Naci Küçük yazdı: Başarının sırrı ‘Aile’ olmakSergen Yalçın'dan Victor Osimhen yorumu: "Neden Premier Lig takımları almıyor?" - SporSergen Yalçın'dan dikkat çeken Osimhen yorumu!Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray oldu - SporAnadolu Efes'ten kritik galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...