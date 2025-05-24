Dries Mertens: "Karar vermem gerekiyor"

Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulunan Dries Mertens, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili net konuştu. "Belirli kararlar vermem gerekiyor" diyen Belçikalı yıldız, veda sinyali verdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Dries Mertens maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KALİTELİ TAKIMA SAHİBİZ"

Galibiyetin ardından konuşan tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum. Çok oynamamış oyuncular da fırsat buldu. Göztepe iyi bir takım, iyi bir atmosferde oynadık. Bu maçı da kazanmış olmamız, ne kadar kaliteli bir grup olduğumuzu gösteriyor. Çok kaliteli bir takıma sahip olmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

"KARAR VERMEM GEREKİYOR"

Şampiyonluk kutlamalarındaki duygusal anlar sorulduğunda ise Mertens, "Evet çok duygusal bir andı. Buraya ilk olarak bir yıllığına geldim ama burada harika bir 3 yıl geçirdim. Özel hayatımızda da çok keyifli anlar geçirdik. Şimdi belirli kararlar vermem gerekiyor. Üzücü ama karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İlerleyen yıllarda Galatasaray'la yollarınız tekrar kesişir mi?" sorusuna ise Mertens, "Asla belli olmaz. Eğer çalışacak olursam Galatasaray da çok güzel bir kulüp. Kenarda durduğumda da elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi karar verecek insanlara da güvenmek lazım. Neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.