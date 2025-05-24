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Galatasaray'dan Osimhen için net mesaj! "Ellerinden geleni yapacaklar"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Victor Osimhen transferi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yazgan, "Ellerinden geleni yapacaklar" açıklamalarını yaptı.

Victor Osimhen'in transferi için Avrupa devleri ve Suudi Arabistan kulüpleri devrede… Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili karar merakla beklenirken, Galatasaray cephesinden umut veren açıklamalar geldi.

Galatasaray'dan Osimhen için net mesaj!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a yaptığı açıklamada, Victor Osimhen'in transferi için çalıştıklarını dile getirdi.

Galatasaray'dan Osimhen için net mesaj!

Yazgan, "Futboldan sorumlu arkadaşlarımız ellerinden geleni sarf ediyorlar. Hocamızın da arzuları doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadroyu kurmak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Galatasaray'dan Osimhen için net mesaj!

Osimhen'in adı son dönemde Juventus, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, PSG ve Al Hilal ile anılıyor. 25 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta 36 gol, 8 asist üretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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