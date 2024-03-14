Fatih Terim’in gözü Fernando Muslera’da! Galatasaray’la sözleşme düğümü çözülemezse rota Yunanistan

Galatasaray’la yeni sözleşme için masaya oturacak olan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, eski öğrencisini istiyor. İşte haberin detayları.

Galatasaray’da, Fernando Muslera’nın sözleşme belirsizliği sürüyor. Muslera’nın eşi ve çocukları geçtiğimiz günlerde Uruguay’a dönüş yapmış, bu hamle ‘Muslera gidiyor’ olarak yorumlanmıştı. Ancak sonrasında bu gidişin nedeninin, çocukların okulu olduğu ortaya çıkmıştı.

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Sarı-kırmızılıların sezon başında yaptığı sözleşme yenileme teklifine ‘Şimdilik bekleyelim’ cevabını veren Fernando Muslera’nın, geleceği merak konusu. Öyle ki tecrübeli eldiven de bu bekleyişten rahatsız. Yönetime haber gönderen Muslera ile sarı-kırmızılıların, sezon bitmeden bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

Bir yanda bunlar olurken, bir yandan da öyle bir isim var ki, gözü kulağı sözleşme görüşmelerinde. O isim, Fatih Terim.

ESKİ TAKIMINA ENGEL OLMAK İSTEMİYOR

Sezon başında Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştırmaya başlayan Fatih Terim’in, eski öğrencisini istediği iddia edildi. Eski takımına engel olmak istemeyen Terim, şimdilik taraflar arasındaki görüşmelerin sonucunu bekliyor.

Yeni Açık’ın haberine göre; Uruguaylı eldiven, Fatih Terim’in yanına gidecek. Muslera'nın Galatasaray ile anlaşmazsa, Yunanistan’a gitme fikrine sıcak baktığı da gelen iddialar arasında.