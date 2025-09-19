Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Terim'in rolü bu kez farklı! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın unutulmaz teknik direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'daki görevinin ardından kariyerine ara vermişti. Deneyimli isim, futbol dünyasına bu kez farklı bir rolle geri dönüyor. İşte yeni adresi...

Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de görev almadı. Yunanistan'da Panathinaikos ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab takımlarında görev yapan deneyimli çalıştırıcı, 30 Haziran'da görevinden ayrılınca dinlenmeye çekildi.

'ÇEKYA MİLLİ TAKIMI' İDDİASI

Son dönemde Fatih Terim'in ismi Çekya Milli Takımı ile anılmış, deneyimli ismin federasyonun aday listesinde yer aldığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar gerçekleşmedi ve Terim'in yeni adresi farklı oldu.

YORUMCULUK YAPACAK

Her zaman yeşil sahalarda olan Fatih Terim, bu kez farklı bir rolle futbol sahnesine dönüyor. Tecrübeli hoca yorumculuk yapacak. Gazeteci Barış Yurduseven, Terim’in KAFA Sports’ta yorumcu olarak görev yapmaya başlayacağını açıkladı.

