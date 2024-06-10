Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fazıl Say, Ali Koç'u önce tebrik etti sonra ateş püskürdü! 'Harcadığın parayla ülke şahlanırdı'

Fazıl Say, Ali Koç'u önce tebrik etti sonra ateş püskürdü! 'Harcadığın parayla ülke şahlanırdı'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fazıl Say, Ali Koç&#039;u önce tebrik etti sonra ateş püskürdü! &#039;Harcadığın parayla ülke şahlanırdı&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü piyanist Fazıl Say, yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan Ali Koç'u tebrik eden Say, "6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yapılan genel kurul sonrası Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'dan daha fazla oy alarak 3.kez sarı-lacivertli kulübün başkanı oldu. Oyların 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç'un seçim zaferi sonrası dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fazıl Say, yaptığı sosyal medya paylaşımında Ali Koç'u tebrik etti ve ardından 6 yıllık yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR YATIRIYOR, BAŞARISIZ OLUYOR

Fenerbahçeli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Say, "Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin. Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Neredeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" dedi.

O PARAYLA KÜLTÜR DEVRİMİ OLURDU

Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda, bu zor durumdaki ülkede o para o vasat futbolculara verileceğine, ülke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım... 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de bir evin balkonu çöktüÜst solunum yolu enfeksiyonu olan Yusuf Yazıcı'nın Polonya karşısında yer alıp almayacağı maçtan önce belli olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme: Partiyi bozdunuz! - SporFatih Terim'in kızı Merve Terim'den Ali Koç'a mesajA Milli Takım, Polonya'ya kaybetti! Galibiyet golü 90'da geldi - SporA Milli Takım, Polonya'ya kaybettiAnadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye son saniye şoku! Shane Larkin seriyi uzattı - SporAnadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye son saniye şoku! Shane Larkin seriyi uzattıFutbol sahasında ilginç sakatlık! A Milli Takım'a gol atan Swiderski, sevinç sırasında talihsiz bir an yaşadı - SporPolonya - Türkiye maçında ilginç sakatlıkOkan Buruk'tan ayrılık sinyali: Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali var - Spor"Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali var"Teknik direktör Mehmet Topal'dan yeni sezon mesajı: Onları buradan üzerek göndereceğiz - SporMehmet Topal: Onları buradan üzerek göndereceğiz
Sonraki Haber Yükleniyor...