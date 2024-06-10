Fazıl Say, Ali Koç'u önce tebrik etti sonra ateş püskürdü! 'Harcadığın parayla ülke şahlanırdı'

Ünlü piyanist Fazıl Say, yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan Ali Koç'u tebrik eden Say, "6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yapılan genel kurul sonrası Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'dan daha fazla oy alarak 3.kez sarı-lacivertli kulübün başkanı oldu. Oyların 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç'un seçim zaferi sonrası dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fazıl Say, yaptığı sosyal medya paylaşımında Ali Koç'u tebrik etti ve ardından 6 yıllık yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR YATIRIYOR, BAŞARISIZ OLUYOR

Fenerbahçeli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Say, "Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin. Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Neredeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" dedi.

O PARAYLA KÜLTÜR DEVRİMİ OLURDU

Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda, bu zor durumdaki ülkede o para o vasat futbolculara verileceğine, ülke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım... 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.