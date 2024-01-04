Fenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'e sezonun en ağır yenilgisini yaşattı
Fenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'i 109-74 mağlup ederek İsrail ekibine bu sezon en ağır yenilgisini yaşattı. Son 6 haftada 5. galibiyetini alan Sarı-Lacivertliler çıkışını sürdürdü.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. haftasında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı 109-74 mağlup etti.
Güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanan maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Maccabi 8. yenilgisini aldı
MACCABİ'YE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
21 sayıyla oynayan Tyler Dorsey maçın MVP'si oldu. Sarı-Lacivertliler İsrail ekibine bu sezon en ağır yenilgisini yaşattı. Maccabi bu sezon 5. haftada Monaco'ya 107-79 yenilmişti.
Salon: Kalnapilio Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)
Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih Mahmutoğlu, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina
Maccabi Playtika: Brown 10, Baldwin 13, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5
1. Periyot: 22-22
Devre: 57-31
3. Periyot: 80-48
Kaynak: Türkiye Gazetesi