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    Fenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'e sezonun en ağır yenilgisini yaşattı

    Fenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'i 109-74 mağlup ederek İsrail ekibine bu sezon en ağır yenilgisini yaşattı. Son 6 haftada 5. galibiyetini alan Sarı-Lacivertliler çıkışını sürdürdü.

    Fenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv&#039;e sezonun en ağır yenilgisini yaşattı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. haftasında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı 109-74 mağlup etti.

    Güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanan maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Maccabi 8. yenilgisini aldı

    MACCABİ'YE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

    21 sayıyla oynayan Tyler Dorsey maçın MVP'si oldu. Sarı-Lacivertliler İsrail ekibine bu sezon en ağır yenilgisini yaşattı. Maccabi bu sezon 5. haftada Monaco'ya 107-79 yenilmişti.

    Fenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'e sezonun en ağır yenilgisini yaşattı

    Salon: Kalnapilio Arena

    Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)

    Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih Mahmutoğlu, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina

    Maccabi Playtika: Brown 10, Baldwin 13, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5

    1. Periyot: 22-22

    Devre: 57-31

    3. Periyot: 80-48

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe BekoEuroleagueMaccabi Tel Aviv
    Haberler > Spor > Fenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'e sezonun en ağır yenilgisini yaşattı
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