Fenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'e sezonun en ağır yenilgisini yaşattı

4 Ocak 2024 23:01 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 23:05

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. haftasında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı 109-74 mağlup etti.

Güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanan maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Maccabi 8. yenilgisini aldı

MACCABİ'YE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

21 sayıyla oynayan Tyler Dorsey maçın MVP'si oldu. Sarı-Lacivertliler İsrail ekibine bu sezon en ağır yenilgisini yaşattı. Maccabi bu sezon 5. haftada Monaco'ya 107-79 yenilmişti.

Salon: Kalnapilio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih Mahmutoğlu, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina

Maccabi Playtika: Brown 10, Baldwin 13, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5

1. Periyot: 22-22

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-48