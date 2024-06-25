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Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ile yollar ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fenerbahçe Beko&#039;da Johnathan Motley ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley’le yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ile yollar ayrıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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