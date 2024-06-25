Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ile yollar ayrıldı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley’le yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı