Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Lille karşısında 2-1 ve 1-1'lik skorlar alarak Devler Ligi'ne veda etti. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında da Çekya'nın gerisine düştük. Geçen hafta Türkiye'ye geçen Çekya, bu hafta 2 galibiyet alarak farkı biraz daha açtı.

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille ile Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ise 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi defterini kapattı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un Rapid Wien'e yenilmesi ve Fenerbahçe'nin Lille maçlarında aldığı kötü sonuçlar UEFA ülke puanı sıralamamızı da olumsuz etkiledi. Çekya ise aldığı kritik galibiyetlerle farkı açmaya başladı.

Fenerbahçe Lille ile berabere kalarak 0.1 puanlık katkı yaptı ve Türkiye'nin puanı 35.100'e çıktı. Ancak Çekya ekipleri haftayı 2'de 2 ile kapattı ve tur biletlerini aldı.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda boy gösteren Sparta Prag, FCSB'yi eledi. Slavia Prag ise Union SG'yi 3-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yendi ve Lille'in rakibi oldu. Bu sonuçların ardından Çekya'nın ülke puanı 35.750'ye çıktı ve Türkiye'ye 0.65 puanlık fark attı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İNGİLTERE: 89.160

2- İTALYA: 79.106

3- İSPANYA: 73.989

4- ALMANYA: 71.660

5- FRANSA: 57.950

6- HOLLANDA: 54.566

7- PORTEKİZ: 49.516

8- BELÇİKA: 43.200

9- ÇEKYA: 35.750

10- TÜRKİYE: 35.100

11- NORVEÇ: 30.500