Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Lille karşısında 2-1 ve 1-1'lik skorlar alarak Devler Ligi'ne veda etti. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında da Çekya'nın gerisine düştük. Geçen hafta Türkiye'ye geçen Çekya, bu hafta 2 galibiyet alarak farkı biraz daha açtı. 

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille ile Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ise 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi defterini kapattı.

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor - 1. Resim

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un Rapid Wien'e yenilmesi ve Fenerbahçe'nin Lille maçlarında aldığı kötü sonuçlar UEFA ülke puanı sıralamamızı da olumsuz etkiledi. Çekya ise aldığı kritik galibiyetlerle farkı açmaya başladı.

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor - 2. Resim

Fenerbahçe Lille ile berabere kalarak 0.1 puanlık katkı yaptı ve Türkiye'nin puanı 35.100'e çıktı. Ancak Çekya ekipleri haftayı 2'de 2 ile kapattı ve tur biletlerini aldı.

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor - 3. Resim

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda boy gösteren Sparta Prag, FCSB'yi eledi. Slavia Prag ise Union SG'yi 3-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yendi ve Lille'in rakibi oldu. Bu sonuçların ardından Çekya'nın ülke puanı 35.750'ye çıktı ve Türkiye'ye 0.65 puanlık fark attı.

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor - 4. Resim

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İNGİLTERE: 89.160

2- İTALYA: 79.106

3- İSPANYA: 73.989

4- ALMANYA: 71.660

5- FRANSA: 57.950

6- HOLLANDA: 54.566

7- PORTEKİZ: 49.516

8- BELÇİKA: 43.200

9- ÇEKYA: 35.750

10- TÜRKİYE: 35.100

11- NORVEÇ: 30.500

Düzenleyen:  - Spor
Çankırı'da nesli tehlike altında olan Arap tavşanı görüntülendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne vedası sonrası neler dedi? Mourinho sözleri dikkat çekti - SporDevler Ligi'ne veda sonrası çarpıcı ifadelerYine yaptı yapacağını! Fenerbahçe elenir elenmez İcardi'den kızdıran paylaşım - Sporİcardi'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşımBeşiktaş'ta savaş çıktı! Gitmek ya da yedek kalmak istemeyen isimler forma için yırtınıyor - SporBeşiktaş'ta savaş çıktıFener’e yazık oldu! Şampiyonlar Ligi’ne veda etti - SporFener’e yazık olduAzerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor! - SporAzerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Lille, Kadıköy'den turla ayrıldı - SporFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Sonraki Haber Yükleniyor...