Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası çarpıcı sözler! "Bu futbol Lille'e yetmez"

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano 4-3 ve 2-1'lik skorlarla iki maçta da yendi ve Lille'in rakibi oldu. Ancak sarı-lacivertli takım iki maçta da geçer not alamadı. Spor yazarları Lugano galibiyetini ve Lille eşleşmesini değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'yu saf dışı bıraktı. İki mücadeleden de galip ayrılmasına rağmen oyun olarak beklentilerin altında kalan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacak.

Spor yazarları Kanarya'nın Lugano galibiyetini ve Lille ile oynanacak maçları değerlendirdi.

NİHAT KAHVECİ: BU FUTBOL LİLLE'E YETMEZ

İki maçta 6 gole okeyim ama yenilen 4 gole değilim. Fenerbahçe'ye 10 üzerinden 3 veriyorum. Bu futbol Lille'e yetmez. Livakovic golü yeseydi skor 2-0 olacaktı. Yediği ilk golde yapacak hiçbir şey yok. Kaleciye bir şey denemez Fransa'da atletik takımlar beni endişelendiriyor. Rennes maçlarında görmüştük. Bu maçlarda çok iyi defans yapılması lazım. Lille atletik ve fizik yapısı iyi bir takım.

Krunic'in artık valizini toplayıp uçağa binip gitse, kimse neden geldi, neden gitti diye söylemez. Top kaybında seyirci de tepki gösterdi. Değişiklikle Mourinho da gerekeni yaptı. Kötü oynayan oyuncu ıslıklanır, iyi oynayan alkışlanır. Krunic, geldiği günden beri gösterdiği performansla ıslıklanmayı hak etti. (Kontraspor)

GÜRCAN BİLGİÇ: TAŞLAR YERİNE OTURUNCA...

Taşlar yerine oturmadığı gibi yerinden de oynadı. Ferdi sol önde başladı, sahanın en iyilerinden. Dzeko da öyle. Tadic ortalarda gözükmezken, İrfan Can'ın gelmesi, tekrar sol kanada geçmesi ile bir anda "bay tehlike" oldu. Daha Maximin ve En Nesyri yok. Bir parmak şıklatma ile bambaşka bir oyun ve takım da seyredebiliriz. Mourinho cebinde sürprizlerle dolaşıyor. (Sabah)

ÖMER ÜRÜNDÜL: FERDİ KADIOĞLU BEKTE DAHA FAYDALI OLUR

Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur. (Sabah)

SERKAN AKCAN: KÖTÜ GÜNÜN KARI

Devre dönüşü Mert Hakan-Kruniç değişimi senaryoyu Fenerbahçe lehine çevirdi. Dzeko sahanın en yaşlısı olmasına rağmen sezona en hazır oyuncu görünümünde. İsviçre’de 3 gol atarak büyük bir gösteri yapan Boşnak yıldız Kadıköy’de de nefis bir duran top golü atarak Mourinho’nun planında olmak istediğinin mesajını verdi. Elbette bu mesaj sadece hocasına değil, tribünde maçı izleyen En-Neysri’ye de verilmiş olsa gerek. Fenerbahçe’nin yeni rakibi Lille ve Lugano karşısındaki fiziksel defoların kısa sürede halledilmesi şart. (Fanatik)

İLKER YAĞCIOĞLU: TAKIM ŞU ANDA HİÇ HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe, beklenildiği gibi turu geçti ve Lille maçını beklemeye başladı. Ama şu net bir şekilde görüldü ki takım şu anda hiç hazır değil. Özellikle ilk 45 son derece düşündürücüydü. Lugano gibi kalite olarak Fenerbahçe'nin çok daha altında olan bir takım topa yüzde 60 oranında hükmetti ve oyun hakimiyetini eline aldı. Yetenekleri kısıtlı olduğu için belki çok fazla tehlikeli olamadılar ama eğer Lille maçında bu tempoyla oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor olur. (Takvim)