Lugano maçında sakatlanan Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Jose Mourinho duyurdu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 31 Temmuz 2024 08:39 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme:

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi. İlk mücadeleden de 4-3 galip ayrılan Kanarya rakibini eleyerek bir üst tura çıkarken, Fred'in sakatlığıyla sarsıldı. Geçtiğimiz sezon da uzun süreli sakatlıklar yaşayan Brezilyalı yıldızla ilgili kötü haberi Jose Mourinho verdi.