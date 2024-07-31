Lugano maçında sakatlanan Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi! Jose Mourinho duyurdu
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi. İlk mücadeleden de 4-3 galip ayrılan Kanarya rakibini eleyerek bir üst tura çıkarken, Fred'in sakatlığıyla sarsıldı. Geçtiğimiz sezon da uzun süreli sakatlıklar yaşayan Brezilyalı yıldızla ilgili kötü haberi Jose Mourinho verdi.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3 kazandığı ilk maçında rövanşında Lugano'yu 2-1 yenen Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibin rakibi ise Lille oldu.
Kanarya'da turun sevinci yaşanırken, Fred'den gelen haber ise üzdü. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldızın son durumunu Jose Mourinho açıkladı.
LILLE MAÇINI KAÇIRACAK
Ayağına aldığı darbe sonrası sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fred, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Geçen sezon da sakatlıkları sebebiyle 14 maç kaçıran 31 yaşındaki futbolcunun kâbusu geri döndü.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, Fred'in Lille karşılaşmasında forma giyemeyeceğini ifade etti.
Mourinho, "Bugün ilk sakatlığımızı yaşadık. Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Devler Ligi 3. eleme turunda Lille ile ilk maçını 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe, 13 Ağustos'ta rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.