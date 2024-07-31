Tur rehberi Dzeko! Fenerbahçe Lugano engelini onunla aştı

Boşnak forvet İsviçre’de 3 gol atarken Kadıköy’de de takımını rahatlatan beraberlik golünü kaydetti, galibiyeti ise Szymanski getirdi. Bu sonuçta sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön eleme turuna yükseldi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Jose Mourinho yönetiminde oynadığı ilk resmî maçta Lugano’yu deplasmanda 4-3 mağlup eden Fenerbahçe İsviçreli rakibini bu defa Kadıköy’de konuk etti. Sıcak bir temmuz akşamında zorlu bir mücadeleye sahne olan oyunda sergilenen futbol taraftarların beklentilerini karşılamasa da kazanan ve tur biletini cebine koyan Fenerbahçe oldu: 2-1. Temsilcimiz böylece bir üst turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.

Djiku’nun hatası

Maça iyi başlayamayan Fenerbahçe skorda henüz 7. dakikada geriye düştü. Djiku’nun topla rakip arasına girerek topun auta çıkmasını beklediği pozisyonda topu oyunda tutan Lugano’da Mahmoud ceza sahası dışında topla buluştu ve Livakovic’i uzanamayacağı köşeye vurdu: 1-0. Golün ardından da bocalayan temsilcimizde Fred 31’de sakatlanarak yerini geçtiğimiz sezonun yıldızlarından İsmail Yüksek’e bıraktı.

İKİNCİ YARIDA AÇILDIK

İkinci devrede ise sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Krunic yerine Mert Hakan’ın girmesiyle orta sahada daha ısıran bir takıma dönüşen sarı lacivertliler, beraberliği 59’da Mert Hakan’ın kullandığı duran topta Dzeko’nun kafa vuruşuyla yakaladı: 1-1. Maçtan son sözü söyleyen isim 90’da İrfan Can’ın arka direğe kestiği topu kafayla indiren Tadic’ten aldığı pası boş kaleye tamamlayan Szymanski oldu: 2-1.

8. HARİKA DZEKO

Lugano’ya iki maçta toplam 4 gol atan ve Avrupa’da 8 gole ulaşıp Cemil Turan ile Valencia’yı yakalayan Edin Dzeko “Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa’da kolay maç yok. Umarım En-Nesyri kısa sürede fit duruma gelir çünkü çok zor maçlarımız var” dedi.

YENİ RAKİP LİLLE

Avrupa’daki temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano karşısında zorlansa da turu geçmesini bildi. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak. 3. eleme turu ilk maçı 6 Ağustos’ta Fransa’da rövanş ise 13 Ağustos’ta Kadıköy’de.

FRED'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe turu geçti ama önemli bir değerini yitirdi. Fred, maçın ilk yarısında dizinden sakatlandı ve 31’de yerini İsmail Yüksek’e bıraktı. Jose Mourinho, öğrencisiyle ilgili olarak “Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak” ifadesini kullandı.

MOURİNHO: ÇÖZÜMLER BULMALIYIZ

Kanarya, Lugano engelini iki maçı da kazanarak geçerken Jose Mourinho’nun dikkat çeken sözü “Hayatta kaldık” oldu. Portekizli teknik adam eksikler sebebiyle oyuncuların yarısıyla bile beraber çalışamadıklarını belirterek “Hayatta kalmamız gerektiğini söylemiştim sakindik ve hayatta kaldık. İnsanlar belki İsviçre Ligi’nin üst seviye olmadığını düşünüyor ama öyle değil. Çalışmak için çok zamanımız var. Burası Şampiyonlar Ligi seviyesi” dedi.

"BİRAZ GÜNEŞLENECEĞİM"

“Ben dar ve seviyesi yüksek bir kadro istiyorum. Şampiyonluk ve Avrupa’da mücadele etmek istiyorsan iyi kadroya ihtiyaç var” diyen Mourinho “Biz çözümler üretmeliyiz. Forvette 3 tane üst düzey seçeneğimiz bulunuyor. Modern futbolda farklı sistemlere ihtiyacınız var. Çift forvet oynadığımız zamanlar da mümkün olabilir” dedi. Tecrübeli hoca, Lille için de “Havuz başında güneş havası aldıktan sonra ona çalışmaya başlayacağını söyledi.