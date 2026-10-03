Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe maçında şaşırtan an! Kırmızı karta rağmen 11 kişi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe maçında şaşırtan an! Kırmızı karta rağmen 11 kişi
Başlık ResmiFenerbahçe maçında şaşırtan an! Kırmızı karta rağmen 11 kişi

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood, 32. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler, rakibin de onayıyla maça 11 kişi devam ederken, karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Kaydet
|

Fenerbahçe, milli aradaki hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'a konuk oldu. Tofiq Berhamov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maça damga vuran an ise Greenwood'un gördüğü kırmızı kart oldu.

Fenerbahçe maçında şaşırtan an! Kırmızı karta rağmen 11 kişi
Başlık ResmiFenerbahçe maçında şaşırtan an! Kırmızı karta rağmen 11 kişi

Mason Greenwood, maçın 32'nci dakikasında rakibine attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü. Hazırlık maçında 10 kişi kalmak istemeyen sarı-lacivertliler duruma itiraz etti.

KIRMIZIYA RAĞMEN 11 KİŞİ

Maç uzun süre durdu, taraflar taleplerini iletti. İki takımın karşılıklı anlaşması ile Fenerbahçe'de Adnan Efe Fettahoğlu oyuna dahil oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de "ihraç" gündemi: Acun Ilıcalı için süreç resmen başladı

2 GOLLÜ GALİBİYET

Maçın 60'ıncı dakikasında sarı-lacivertliler N'Golo Kante'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çağrı Balta, 76'ncı dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.