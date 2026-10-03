Fenerbahçe maçında şaşırtan an! Kırmızı karta rağmen 11 kişi
Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood, 32. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler, rakibin de onayıyla maça 11 kişi devam ederken, karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, milli aradaki hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'a konuk oldu. Tofiq Berhamov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan maça damga vuran an ise Greenwood'un gördüğü kırmızı kart oldu.
Mason Greenwood, maçın 32'nci dakikasında rakibine attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü. Hazırlık maçında 10 kişi kalmak istemeyen sarı-lacivertliler duruma itiraz etti.
KIRMIZIYA RAĞMEN 11 KİŞİ
Maç uzun süre durdu, taraflar taleplerini iletti. İki takımın karşılıklı anlaşması ile Fenerbahçe'de Adnan Efe Fettahoğlu oyuna dahil oldu.
2 GOLLÜ GALİBİYET
Maçın 60'ıncı dakikasında sarı-lacivertliler N'Golo Kante'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çağrı Balta, 76'ncı dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.