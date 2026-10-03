Fenerbahçe'de "ihraç" gündemi: Acun Ilıcalı için süreç resmen başladı

Fenerbahçe'de bir yıl asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı'nın, sarı-lacivertli kulübün üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci başlatıldı. 2024 yılındaki seçim sürecinde tartışma yaşayan Aziz Yıldırım ile Ilıcalı, son olarak "loca krizi" ile karşı karşıya gelmişti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fenerbahçe Kulübü'nde bazı kongre üyelerinin, Haziran 2024-Haziran 2025 arasında asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı’nın üyelikten ihracına yönelik geçtiğimiz günlerde Disiplin Kurulu'na yaptığı başvuru üzerine süreç resmen başlatıldı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevi sonrası tamamen Premier Lig kulübüne yoğunlaştı.

KARARI AZİZ YILDIRIM VERECEK

Başvuruları değerlendiren Disiplin Kurulu, Ilıcalı’dan konuyla ilgili savunmasını talep etti. İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı’nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak, tavsiye kararı hazırlayıp yönetim kuruluna iletecek. İhraç talebine ilişkin nihai kararı Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu verecek.

Aziz Yıldırım, 217 numaralı locanın artık "başkanlık locası" olarak kullanılacağını açıklamıştı.

LOCA KRİZİ: ADALET DERSİ VERECEĞİM

Acun Ilıcalı, Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine ait olan Chobani Stadyumu'ndaki locayı izinsiz şekilde geri alıp, "başkanlık locası" yapmasının ardından dava açmıştı. Yıldırım'a tepki gösteren Ilıcalı, "Kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi. Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır" açıklamasını yapmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala