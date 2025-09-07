Fenerbahçe transferi açıkladı: Arjantinli isim imza için geliyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, transfer görüşmelerinde bulunduğu Arjantinli file bekçisi Abigail Paola Chaves'in bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Abigail Paola Chaves'in resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrolleri içinİstanbul'a geleceğini açıkladı.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Sarı lacivertli kulüp açıklamasında, "Kulübümüz, Arjantin Milli Takımı file bekçisi Abigail Paola Chaves'in transferi için kulübü Futbol Femenino Club Universidad de Chile ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrolleri için yarın (bugün) İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verdi.

