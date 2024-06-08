Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu, mali dönemlere ilişkin raporları kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda çoğunluğa bakılmaksızın bugün yapılıyor. Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Vefa Küçük seçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Sarı-lacivertlilerde, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun, Şubat 2024'te 307 milyon euroya indiği açıklandı. Genel kurulda daha sonra kongre üyelerinin konuşmaları gerçekleştirildi.

OY PUSULALARI BELLİ OLDU

Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarının oy pusula renkleri belli oldu. Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak