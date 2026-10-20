Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ake şoku
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.
OPPONG OYUNA GİRDİ
Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de başlayan Nathan Ake, kullanılan korner atışında yerde kalırken devam edemedi. Sarı lacivertlilerde sakatlanan Ake'nin yerine 21. dakikada oyuna Kojo Oppong dahil oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki derbide ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.
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