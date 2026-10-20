Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ake şoku

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ake şoku
Başlık ResmiFenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ake şoku

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Kaydet
|

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

OPPONG OYUNA GİRDİ

Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de başlayan Nathan Ake, kullanılan korner atışında yerde kalırken devam edemedi. Sarı lacivertlilerde sakatlanan Ake'nin yerine 21. dakikada oyuna Kojo Oppong dahil oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki derbide ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL | Can Arat
SPOR

ÖZEL | Can Arat'tan Asensio için korkutan sözler: "Ameliyat sonrası sıkıntı, 10 numara transferi şart"
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.