Fenerbahçe'de genç oyuncu takımdan ayrıldı! Hollanda Ligi'ne transfer oldu

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki forveti Tiago Çukur, Hollanda 2. Lig takımı Roda'ya transfer oldu. Çukur, kendisini 3 yıllığına Roda'ya bağlayan imzayı attı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Tiago ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hollanda doğumlu olan Tiago Çukur'un imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, hücum hattı için uzun boylu bir santrfor aradıklarını belirterek, "Uzunluğunun avantajına ek olarak Tiago teknik açıdan da yetenekli. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZONU 2 KULÜPTE GEÇİRDİ

Geçen sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Beveren'de, 2. yarısını ise 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'da geçiren hücum oyuncusu, toplamda 28 maça çıktı ve sezonu 2 gol, 5 asistle tamamladı.