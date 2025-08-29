Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de seçim takvimi açıklandı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 13-14 Eylül veya 20-21 Eylül'de olağanüstü genel kurul gerçekleştirileceği duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Açıklamada, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısının 49 bin 268 olduğu aktarıldı.

Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabileceği belirtildi.

Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki bütçesi oylanacak. Ayrıca birçok konuda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceği görüşülerek karara bağlanacak.

İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak.

