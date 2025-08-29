Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeni teknik direktör arayışına giren sarı-lacivertli yönetimin 8 isim üzerinde yoğunlaştığı fakat bir ismin öne çıktığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü adayları...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. 

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

Sarı lacivertli yönetim, Mourinho’nun ayrılığının ardından gelecek muhtemel isimleri belirledi. Portekizli teknik adamdan boşalan koltuğa 8 adayın ismi öne çıktı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 1. Resim

İsmail Kartal

Fenerbahçe'de 3 dönem teknik direktörlük yapan Kartal, en son İran'ın köklü kulübü Persepolis FC'de 24 Ocak 2025’te teknik direktörlük görevine getirilmişti. Haziran 2025'te, özellikle İran–İsrail çatışmaları sonrasında, karşılıklı anlaşmayla kulüpten ayrıldı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 2. Resim

Vincenzo Montella

Vincenzo Montella, 2025 yılından itibaren Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yürütmektedir.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 3. Resim

Luciano Spalletti

Spalletti, 18 Ağustos 2023 tarihinde İtalya A Milli Takımı teknik direktörü olarak görev yapmaya başladı ve 1 Eylül 2023’te resmî olarak görevi devralmıştı. 8 Haziran 2025 tarihinde, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç'e 3-0’lık mağlubiyetin ardından görevden alındı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 4. Resim

Ange Postecoglou

Tottenham Hotspur'u çalıştıran Postecoglou’yu 6 Haziran 2025 tarihinde görevinden alındı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 5. Resim

Volkan Demirel

En son Bodrum FK’da görev yapan Volkan Demirel, 3 Şubat 2025 tarihinde kulübünden istifa etti. 

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 6. Resim

Edin Terzic

Edin Terzić, Borussia Dortmund'un başında son görevi Haziran 2024'te sonlandırdı ve kulüpten isteğiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 7. Resim

Nuri Şahin

Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in 22 Ocak 2025'te görevine son verildi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 8. Resim

Roger Schmidt

Roger Schmidt, Portekiz devi Benfica ile 2022–23 sezonunda imzaladığı sözleşmeye rağmen kulüple ilişkisini 31 Ağustos 2024'te sonlandırdı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 9. Resim

FAVORİ İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe’de 2 sezon önce 99 puan toplayan İsmail Kartal, adaylar arasında öne çıkan isim konumunda. Aynı zamanda Kartal, Süper Lig sezonunda sarı-lacivertlilerin başında en yüksek galibiyeti yüzdesi (%83; 20/24) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan teknik direktör konumunda. Sarı lacivertli yönetimde önemli isimler, başkan Ali Koç’a İsmail Kartal’ın takımın başına getirilmesinin gerektiğini iletti.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - 10. Resim

