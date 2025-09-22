Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de seçimin kesin sonuçları açıklandı

Fenerbahçe'de seçimin kesin sonuçları açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de seçimin kesin sonuçları açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, sayım ve seçim sonuçlarına itirazın olmadığını belirterek kesin sonuçları duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından sayım ve seçim sonuçlarına itirazın olmadığını belirterek kesin sonuçları duyurdu.

257 OY FARKLA KAZANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kongrede, 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Seçimde 135 boş, 204 ise geçersiz oy kullanıldığı açıklandı.

Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsmail Hacıoğlu kimdir? Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakterini canlandırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunus Akgün ve Mauro Icardi yıldızlaştı, Galatasaray rekor kırdı - SporGalatasaray'dan Süper Lig rekoru!Beşiktaş'tan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tebrik - SporBeşiktaş'tan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tebrikOkan Buruk yıldız ismin kadroda olmama nedenini açıkladı - SporYıldız ismin kadroda olmama nedenini açıkladıCanlı: Ballon d'Or 2025 ödülleri sahiplerini buluyor - SporCanlı: Ballon d'Or 2025 ödülleri sahiplerini buluyorGalatasaray, Süper Lig'de 6'da 6 yaptı! Fenerbahçe ile fark açıldı - SporGalatasaray, Süper Lig'de 6'da 6 yaptıAltın madalya geldi, ülkede resmi tatil ilan edildi - SporAltın madalya geldi, ülkede resmi tatil ilan edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...