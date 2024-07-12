Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Avusturya kampından ayrılan Serdar Aziz, transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. Milli oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin kampından ayrılarak İstanbul'a dönmüştü.

Süper Lig ekiplerinden birçok teklif alan tecrübeli stoperin son kararını Başakşehir yönünde verdiği öğrenildi.

Çağdaş Atan'ın ilgisine sıcak yaklaşan 33 yaşındaki oyuncunun bu hafta içinde resmi imzaları atması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'dan da teklif alan Serdar'ın futbol hayatına İstanbul'da devam etmek istediği için kabul etmediği konuşuluyor.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıkan milli oyuncu, 1 gol ve 2 asist katkısında bulunmuştu.

SERDAR AZİZ'İN VEDA SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye veda eden Serdar Aziz, şu ifadeleri kullanmıştı:

Herkesin bildiği gibi, beş buçuk yıldır gururla taşıdığım Fenerbahçe formamla bugün gerçekleştirdiğimiz son toplantının ardından kulüple yollarımızı ayırma kararı aldık.

Bu süreçte bana gösterilen anlayış için başkanım Ali Koç'a, büyüğüm Acun Ilıcalı'ya ve hocam Jose Mourinho'ya minnettarım ve şükranlarımı sunuyorum.