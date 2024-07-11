Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Dünya devlerine kötü haber... 'Mourinho anlaşmayı mahvetti'

Düzenleyen: Ahmet Polat 11 Temmuz 2024 18:17 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 18:32 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılışını veto etti.