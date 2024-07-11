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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Dünya devlerine kötü haber... 'Mourinho anlaşmayı mahvetti'

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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Dünya devlerine kötü haber... &#039;Mourinho anlaşmayı mahvetti&#039;

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılışını veto etti.

Fenerbahçe'de ve EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili gelişmeler sürüyor. Milli futbolcuya Serie A devi Juventus talip olmuştu. İtalyan ekibinin, Ferdi Kadıoğlu için Weston McKennie'yi takasta önereceği iddia edilmişti. Ancak bu transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Dünya devlerine kötü haber... 'Mourinho anlaşmayı mahvetti' - 1. Resim

MOURİNHO VETO ETTİ

TeamTalk'un haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılışını veto etti.

Dış basın haberi "Mourinho anlaşmayı mahvetti" ifadesiyle verirken Portekizli hocanın, Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda tutulmasını istediği ifade edildi.

MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR

Haberde Manchester United ve Arsenal'in de transferi gerçekleştirmesinin mümkün gözükmediği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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