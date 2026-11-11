Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi: Dirk Kuyt düğümü çözüldü

Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından geleceği merak konusu olan yardımcı antrenör Dirk Kuyt ile ilgili karar resmen duyuruldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek" denildi.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Göztepe maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kazanılan Liverpool karşılaşmasına takımın başında çıkan Hollandalı futbol adamı Dirk Kuyt ile yollarını ayırdı.

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'un teknik ekibinde yer almadı.

Sarı-lacivertli formayı 2012-2015 yılları arasında forma giyen 46 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Kartal döneminde '1'inci Yardımcı Antrenör' olarak görev yapmıştı.

Kuyt, Liverpool maçı sonrası basın toplantısında, Fenerbahçe'de devam etmek istediğini açıklamıştı.

"YOLUN AÇIK OLSUN DIRK"

Kulüpten "Teşekkürler Dirk Kuyt!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

Yolun açık olsun Dirk!"

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