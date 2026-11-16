Fenerbahçe'den Berke Özer için yakın takip

Avrupa'dan iki takımın 26 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'e ciddi ilgi gösterdiği ve oyuncunun temsilcisinin Lille yönetimiyle görüşmek üzere Fransa'ya gittiği belirtildi. Milli kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunan Fenerbahçe'nin süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

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Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer'in geleceğiyle ilgili transfer hareketliliği yaşanıyor.

MENAJERİ LILLE İLE MASAYA OTURACAK

Sporx'te yer alan haberde, Berke Özer'in temsilcisinin Fransa'da Lille kulübüyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Haberde, Avrupa'dan iki kulübün Berke Özer'e yönelik ciddi ilgisi bulunduğu aktarıldı. Yapılacak toplantıda milli kalecinin geleceği, transfer ihtimalleri ve Lille'in oyuncuyla ilgili beklentilerinin ele alınması bekleniyor.

FENERBAHÇE DE SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Milli kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunan Fenerbahçe'nin, Berke Özer'in olası transfer sürecini yakından takip ettiği ifade edildi.

Berke Özer (sağda)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lille formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev alan Berke Özer, söz konusu maçlarda 16 gol yedi. Milli kaleci, 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Milli file bekçisi, Türkiye'nin Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takdir topladı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Güncel piyasa değeri 12 milyon avro olarak gösterilen 26 yaşındaki kalecinin Lille ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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