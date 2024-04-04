Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa planı! "Bu maç 90 dakika sürmeyecek" demişti! Galatasaray hükmen kazanacak

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararının yankıları sürüyor. Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, yaptığı açıklamada "Bu maç 90 dakika sürmeyecek" demişti. Bu sözlerin altındaki hamle ortaya çıktı. İşte detaylar...

7 Nisan'da Şanlıurfa'da, Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sıkışık fikstür nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçı erteleme talebinde bulunmuş ancak TFF bu talebi geri çevirmişti.

Bu nedenle Fenerbahçe, Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkma kararı almıştı. Sarı-Lacivertlilerin bu kararı kamuoyunda ses getirirken yönetici Erol Bilecik'in sözleri epey tartışıldı.

"90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK"

Bilecik "Bütün hazırlığımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentine de bir söz verelim, uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek, takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Bilecik'in açıklamalarında en çok dikkat çeken kısım ise "90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde ifade ediyoruz." ifadeleri olmuştu. Bilecik'in bu sözlerinin altındaki hamlenin detayları ortaya çıktı.

SAHAYA 9 KİŞİ ÇIKACAK

Ajansspor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin ceza almadan sahadan çekilmek için elinde sahaya 9 kişi sürmek gibi bir seçeneği bulunuyor. Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bir takım maç en az 9 kişi ile başlamak zorunda. Maç sırasında en az 7 oyuncuyla devam edebilir. Maç esnasında kadro 6 kişiye düştüğünde ise maç hakem tarafından tatil ediliyor.

Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe bu opsiyonu kullanarak maçı tatil ettirip ardından hükmen mağlup sayılıp, tarihi bir farkın da önüne geçmiş olacak.