Fenerbahçeli taraftarlardan Sadettin Saran tezahüratı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlar, kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran için tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe'de seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar yeni başkan Sadettin Saran için tezahürat yaptı.

Sarı lacivertli tribünler, yeni başkan Sadettin Saran için "Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran!" tezahüratı yaptı.
 
Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran tezahüratlarına uzun süre devam etti.

