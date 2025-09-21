Fenerbahçeli taraftarlardan Sadettin Saran tezahüratı

Fenerbahçe'de seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar yeni başkan Sadettin Saran için tezahürat yaptı.

Sarı lacivertli tribünler, yeni başkan Sadettin Saran için "Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran!" tezahüratı yaptı.



Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran tezahüratlarına uzun süre devam etti.