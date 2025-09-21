Fenerbahçeli taraftarlardan Sadettin Saran tezahüratı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlar, kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran için tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe'de seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar yeni başkan Sadettin Saran için tezahürat yaptı.
Sarı lacivertli tribünler, yeni başkan Sadettin Saran için "Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran!" tezahüratı yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran tezahüratlarına uzun süre devam etti.
📢 Fenerbahçe tribünleri, Sadettin Saran için tezahüratta bulundupic.twitter.com/clnnkgdWoJ— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 21, 2025
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı