Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde zorlu bir grupta mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın, Aston Villa, Stuttgart, Nice, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, FCSB, Ferencvaros ve Brann gibi önemli kulüplerle karşılaşacağı grupta, takımların piyasa değerleri de dikkat çekiyor. Hangi takımlar daha güçlü? Hangi takımlara karşı Fenerbahçe avantajlı olabilir? İşte Avrupa Ligi’ndeki rakiplerin piyasa değerleri ve analizleri…

ASTON VİLLA EN GÜÇLÜ RAKİP

Fenerbahçe’nin gruptaki en zorlu rakibi Premier Lig temsilcisi Aston Villa. 491 milyon euro piyasa değeriyle gruptaki en yüksek değere sahip olan Aston Villa, geçtiğimiz sezon ligde gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti. Deplasmanda oynanacak Astan Villa mücadelesi Fenerbahçe için zorlu bir deplasman olacak.

BUNDESLİGA'DAN TECRÜBELİ BİR RAKİP

Stuttgart 307.63 milyon euro değeriyle Fenerbahçe'nin çektiği en zor kuralardan biri. Avrupa'nın tecrübeli kulüplerinden biri olan Stuttgart, Fenerbahçe için büyük bir engel oluşturabilir. Alman ekibi, özellikle savunma hattıyla güçlü bir takım olarak biliniyor.

FENERBAHÇE'NİN PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe 299.13 milyon euroluk derin kadrosuyla geri kalan rakiplerine göre kalitesini ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin diğer rakiplerinin piyasa değerleri:

Nice: 174.60 milyon euro

Dinomo Zagreb: 56.10 milyon euro

FCSB: 48.43 milyon euro

Viktoria Plzen :48.18 milyon euro

Ferencvaroş: 47.70 milyon euro

Brann: 26.10 milyon euro

MAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü açıklanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları 24-25 Eylül'de yapılacak, lig etabı 29 Ocak 2026'da tamamlanacak.

Turnuvanın finaline 20 Mayıs 2026 tarihinde Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 24-25 Eylül

2. maçlar: 2 Ekim

3. maçlar: 23 Ekim

4. maçlar: 6 Kasım

5. maçlar: 27 Kasım

6. maçlar: 11 Aralık

7. maçlar: 22 Ocak 2026

8. maçlar: 29 Ocak 2026

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026