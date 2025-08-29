Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin Avrupa Ligi&#039;ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi, Kura Çekimi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı. İşte gruptaki takımlar ve piyasa değerleriyle ilgili detaylar...

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde zorlu bir grupta mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın, Aston Villa, Stuttgart, Nice, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, FCSB, Ferencvaros ve Brann gibi önemli kulüplerle karşılaşacağı grupta, takımların piyasa değerleri de dikkat çekiyor. Hangi takımlar daha güçlü? Hangi takımlara karşı Fenerbahçe avantajlı olabilir? İşte Avrupa Ligi’ndeki rakiplerin piyasa değerleri ve analizleri…

 

ASTON VİLLA EN GÜÇLÜ RAKİP

Fenerbahçe’nin gruptaki en zorlu rakibi Premier Lig temsilcisi Aston Villa. 491 milyon euro piyasa değeriyle gruptaki en yüksek değere sahip olan Aston Villa, geçtiğimiz sezon ligde gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti. Deplasmanda oynanacak Astan Villa mücadelesi Fenerbahçe için zorlu bir deplasman olacak.

BUNDESLİGA'DAN TECRÜBELİ BİR RAKİP

Stuttgart 307.63 milyon euro değeriyle Fenerbahçe'nin çektiği en zor kuralardan biri. Avrupa'nın tecrübeli kulüplerinden biri olan Stuttgart, Fenerbahçe için büyük bir engel oluşturabilir. Alman ekibi, özellikle savunma hattıyla güçlü bir takım olarak biliniyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe 299.13 milyon euroluk derin kadrosuyla geri kalan rakiplerine göre kalitesini ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin diğer rakiplerinin piyasa değerleri:

Nice: 174.60 milyon euro 

Dinomo Zagreb: 56.10 milyon euro 

FCSB: 48.43 milyon euro 

Viktoria Plzen :48.18 milyon euro 

Ferencvaroş: 47.70  milyon euro 

Brann: 26.10 milyon euro 

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı - 2. Resim

MAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü açıklanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları 24-25 Eylül'de yapılacak, lig etabı 29 Ocak 2026'da tamamlanacak.

Turnuvanın finaline 20 Mayıs 2026 tarihinde Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 24-25 Eylül

2. maçlar: 2 Ekim

3. maçlar: 23 Ekim

4. maçlar: 6 Kasım

5. maçlar: 27 Kasım

6. maçlar: 11 Aralık

7. maçlar: 22 Ocak 2026

8. maçlar: 29 Ocak 2026

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da ''pes'' dedirten olay! Anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla döverek katlettiMourinho gitti Kerem bitti! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kaç paraya aldı? İşte Kerem'in bonservis bedeli...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu - SporSamsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli olduKerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi - SporKerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'deFenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - SporFenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli olduKerem Aktürkoğlu'ndan 'transfer tamam' dedirten hamle! Her şeyi bir anda sildi, gören bir daha baktı - SporYıldız isimden 'transfer tamam' dedirten hamleBizim Çocuklar sahneye çıkıyor! Aday kadro açıklandı - SporBizim Çocuklar sahneye çıkıyor! Aday kadro açıklandıSergen Yalçın dönemi resmen başladı! Deneyimli isim Nevzat Demir Tesisleri'nde - Sporİkinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...