Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı. İşte gruptaki takımlar ve piyasa değerleriyle ilgili detaylar...
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde zorlu bir grupta mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın, Aston Villa, Stuttgart, Nice, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, FCSB, Ferencvaros ve Brann gibi önemli kulüplerle karşılaşacağı grupta, takımların piyasa değerleri de dikkat çekiyor. Hangi takımlar daha güçlü? Hangi takımlara karşı Fenerbahçe avantajlı olabilir? İşte Avrupa Ligi’ndeki rakiplerin piyasa değerleri ve analizleri…
ASTON VİLLA EN GÜÇLÜ RAKİP
Fenerbahçe’nin gruptaki en zorlu rakibi Premier Lig temsilcisi Aston Villa. 491 milyon euro piyasa değeriyle gruptaki en yüksek değere sahip olan Aston Villa, geçtiğimiz sezon ligde gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti. Deplasmanda oynanacak Astan Villa mücadelesi Fenerbahçe için zorlu bir deplasman olacak.
BUNDESLİGA'DAN TECRÜBELİ BİR RAKİP
Stuttgart 307.63 milyon euro değeriyle Fenerbahçe'nin çektiği en zor kuralardan biri. Avrupa'nın tecrübeli kulüplerinden biri olan Stuttgart, Fenerbahçe için büyük bir engel oluşturabilir. Alman ekibi, özellikle savunma hattıyla güçlü bir takım olarak biliniyor.
FENERBAHÇE'NİN PİYASA DEĞERİ
Fenerbahçe 299.13 milyon euroluk derin kadrosuyla geri kalan rakiplerine göre kalitesini ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin diğer rakiplerinin piyasa değerleri:
Nice: 174.60 milyon euro
Dinomo Zagreb: 56.10 milyon euro
FCSB: 48.43 milyon euro
Viktoria Plzen :48.18 milyon euro
Ferencvaroş: 47.70 milyon euro
Brann: 26.10 milyon euro
MAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI
Fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü açıklanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları 24-25 Eylül'de yapılacak, lig etabı 29 Ocak 2026'da tamamlanacak.
Turnuvanın finaline 20 Mayıs 2026 tarihinde Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.
Ligde maç takvimi şöyle:
1. maçlar: 24-25 Eylül
2. maçlar: 2 Ekim
3. maçlar: 23 Ekim
4. maçlar: 6 Kasım
5. maçlar: 27 Kasım
6. maçlar: 11 Aralık
7. maçlar: 22 Ocak 2026
8. maçlar: 29 Ocak 2026
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026
Final: 20 Mayıs 2026