Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Brann nerenin, hangi ülkenin takımı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne transfer listesindeki Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile veda eden Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin rakipleri kura çekilişi sonrası belli oldu, onlardan biri de Brann. Peki Brann nerenin, hangi ülkenin takımı? Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran takımın taraftarları Avrupa için umutlu. Fenerbahçe'nin durumu tüm camiada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Üstüne kura çekimi ve rakiplerin belli olması ile hava değişti. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması kuraları çekildi. Kuraya 2. torbadan giren Fenerbahçe'nin 8 rakibi de belli oldu.

İşte Fener'in rakipleri; Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart, Brann

FENERİN MAÇI NE ZAMAN?

Maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra açıklanacak.En geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

BRANN NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Brann, 26 Eylül 1908'de Norveç'in Bergen şehrinde kurulan bir futbol kulübüdür. Takım maçlarını Brann Stadyumu'nda yapıyor.

BRANN NEREDE OYNUYOR?

Brann, Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de oynuyor. Takımın takma isimleri arasında "Rødtrøyene" (Kırmızı Formalılar) ve "Bergens Stolthet" (Bergen'in Gururu) yer alıyor.

BRANN'İN KADRO DEĞERİ NE?

2025 sezonu itibarıyla SK Brann'ın toplam kadro değeri yaklaşık olarak 20.98 milyon Euro'dur. Kadrosunda 25 oyuncu bulunduran takımın yaş ortalaması 24.1'dir. Takımda ayrıca 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunmaktadır.