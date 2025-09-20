Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu

Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli takımda 2023-2025 yılları arasında forma giyen Dusan Tadic, geçtiğimiz ay imza attığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'da 7 müsabakaya çıktı. Kısa sürede farkını ortaya koyan 36 yaşındaki Sırp yıldız, gol ve asist katkısıyla göz dolduruyor.

Sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye veda eden Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig'de mücadele eden Al Wahda forması altında sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu - 1. Resim

7 MAÇTA BİR GOL, 5 ASİST

Ligde 4'üncü hafta mücadeledinde Al Dhafra'yı konuk eden Al Wahda, sahadan 5-2 galip ayrıldı. 36 yaşındaki yıldız, mücadeleye damga vurdu. Takım arkadaşlarına 2 asist daha yapan Tadic, yeni takımında çıktığı 7'nci maçta 6'ıncı gol katkısına imza attı. Sırp futbolcu, Al Wahda formasıyla bir gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu - 2. Resim

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 2,2 milyon euro olarak gösterilen Duson Tadic, Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkmış, 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum! - SporBeşiktaşlı oyuncudan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum!Sergen Hoca bu ne korku? | Spor yazarları Beşiktaş'ı değerlendirdi - SporSergen Hoca bu ne korku?Almanya'da gündem Can Uzun! "Leroy Sane'den çok daha faydalı olacağı kesin" - SporAlmanya'da gündem Can Uzun! "Sane'den çok daha faydalı olur"Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk'tan 5-1 açıklaması: Bin maçta bir defa olur! - SporBuruk'un ağabeyinden 5-1'lik hezimet açıklamasıNihat Kahveci "Artık yeter" dedi, isyan etti: Beşiktaş'a yasaklansın! - Spor"Beşiktaş'a yasaklansın!"Galatasaray'da Okan Buruk, Avrupa'da sınıfta kaldı: Tam bir felaket - SporOkan Buruk, Avrupa'da sınıfta kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...