Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu
Sarı-lacivertli takımda 2023-2025 yılları arasında forma giyen Dusan Tadic, geçtiğimiz ay imza attığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'da 7 müsabakaya çıktı. Kısa sürede farkını ortaya koyan 36 yaşındaki Sırp yıldız, gol ve asist katkısıyla göz dolduruyor.
Sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye veda eden Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig'de mücadele eden Al Wahda forması altında sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.
7 MAÇTA BİR GOL, 5 ASİST
Ligde 4'üncü hafta mücadeledinde Al Dhafra'yı konuk eden Al Wahda, sahadan 5-2 galip ayrıldı. 36 yaşındaki yıldız, mücadeleye damga vurdu. Takım arkadaşlarına 2 asist daha yapan Tadic, yeni takımında çıktığı 7'nci maçta 6'ıncı gol katkısına imza attı. Sırp futbolcu, Al Wahda formasıyla bir gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2,2 milyon euro olarak gösterilen Duson Tadic, Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkmış, 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı vermişti.
