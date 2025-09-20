Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu

Sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye veda eden Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig'de mücadele eden Al Wahda forması altında sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

7 MAÇTA BİR GOL, 5 ASİST

Ligde 4'üncü hafta mücadeledinde Al Dhafra'yı konuk eden Al Wahda, sahadan 5-2 galip ayrıldı. 36 yaşındaki yıldız, mücadeleye damga vurdu. Takım arkadaşlarına 2 asist daha yapan Tadic, yeni takımında çıktığı 7'nci maçta 6'ıncı gol katkısına imza attı. Sırp futbolcu, Al Wahda formasıyla bir gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 2,2 milyon euro olarak gösterilen Duson Tadic, Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkmış, 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı vermişti.