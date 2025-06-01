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Dusan Tadic'ten 'mutfakta veda' sözleri: Biz böyle istedik!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yıldızları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, yemek salonunda yapılan plaket töreninin ardından İstanbul'dan ayrıldı. Tadic, statta veda edememenin burukluğunu dile getirdi.

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı iki oyuncusu ve kaptanına yemek salonunda gerçekleştirilen plaket töreniyle veda etmesi, sosyal medyada günün en çok tartışılan konusu olmuştu.

Dusan Tadic'ten 'mutfakta veda' sözleri: Biz böyle istedik! - 1. Resim

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, dün İstanbul’dan ayrıldı. Tadic, havaalanında yaptığı açıklamada “Son maçta oynamamak, Dzeko ile birlikte aldığımız bir karardı. Herkes çok üzgün ve biz de güzel anıları korumak istedik. Elbette statta bir vedayı tercih ederdim ama şu anda ambiyans çok iyi değil. O yüzden bu şekilde olması daha iyi oldu” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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