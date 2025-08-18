Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdi

Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdi
A Milli Takım, Ferdi Kadıoğlu, Vincenzo Montella, Dünya Kupası Elemeleri, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, uzun süredir sakat olan Ferdi Kadıoğlu için müjdeli haberi verdi.

Sözleşmesi yenilenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brighton forması giyen Ferdi'nin durumu hakkında konuşan İtalyan teknik adam, Kadıoğlu’nun takıma dönüşünün çok yakın olduğunu müjdeledi.

Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdi - 1. Resim

Başarılı futbolcuyla önümüzdeki günlerde bire bir görüşeceğini söyleyen Vincenzo Montella, Ferdi Kadıoğlu'nun son dönemde takımıyla antrenman devamlılığının arttığına da vurgu yaptı.

Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdi - 2. Resim

GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK YAKIN

İtalyan teknik direktör, "Durumunu yakinen takip ettiğimiz için görüşüp hissiyatını da almamız gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik.

Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdi - 3. Resim

FERDİ BURADA OLMAK İSTİYOR

Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı. Böyle bir niyetimiz var. Bu hafta hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli atletlerden 2'si altın 4 madalya! Özbekistan'da zafer akşamı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli atletlerden 2'si altın 4 madalya! Özbekistan'da zafer akşamı - SporMilli atletlerden 2'si altın 4 madalya!Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok - SporFatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yokCANLI ANLATIM | Kasımpaşa-Trabzonspor maçı - SporCANLI | Trabzonspor zorlu Kasımpaşa deplasmanındaArda Güler için planı ortaya çıktı! Başrol oynayacak... Xabi Alonso'dan Osasuna maçı öncesi kritik karar - SporArda Güler için planı ortaya çıktı!Beşiktaş'ta bir dakika bile forma giymedi! Elan Ricardo için ayrılık resmen açıklandı - SporBeşiktaş'ta bir dakika bile forma giymedi! Ayrılık açıklandı2 haftada zam geldi! Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şaşırttı - SporKayseri-G.Saray maçı bilet fiyatları şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...