Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdi

Sözleşmesi yenilenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brighton forması giyen Ferdi'nin durumu hakkında konuşan İtalyan teknik adam, Kadıoğlu’nun takıma dönüşünün çok yakın olduğunu müjdeledi.

Başarılı futbolcuyla önümüzdeki günlerde bire bir görüşeceğini söyleyen Vincenzo Montella, Ferdi Kadıoğlu'nun son dönemde takımıyla antrenman devamlılığının arttığına da vurgu yaptı.

GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK YAKIN

İtalyan teknik direktör, "Durumunu yakinen takip ettiğimiz için görüşüp hissiyatını da almamız gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik.

FERDİ BURADA OLMAK İSTİYOR

Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı. Böyle bir niyetimiz var. Bu hafta hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim." diye konuştu.