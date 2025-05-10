Fernando Muslera: "Söz vermiştim"

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor galibiyeti sonrası şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıkları için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

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"ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

Muslera, zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayarak "Doğrusu çok mutluyuz. Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Birkaç gün sonra yine bu rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı ekstra hazırlanıyorlar, bunu da biliyoruz. Çalışmalarımızla güçleniyoruz ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attık." ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERMİŞTİM"

Galatasaray'da geçirdiği 14 yılı değerlendiren tecrübeli kaleci, "İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 14 senede bana çok şey kattı bu kulüp. Çok büyük mutluluklar yaşadım. 3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim. Başarıların parçası olduğum için çok gururluyum." dedi.

"2 KUPA KAZANMA ŞANSIMIZ VAR"

Muslera, Galatasaray'ın bu sezon iki kupa kazanma şansı olduğunun altını çizerek, "Çok gururluyum. Önümüzde 2 kupa kazanma şansımız var. Çarşamba kazanırsak ilk kupayı alacağız. Zengin kulüp tarihinin parçası olmak gurur. Başarana kadar yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini sonlandırdı.