FIFA'dan Türk kulübüne "6 puan silme" cezası! Eksi 30'a düştüler

FIFA'dan Türk kulübüne "6 puan silme" cezası! Eksi 30'a düştüler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, TFF 2'inci Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a "6 puan silme" cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.

FIFA Disiplin Komitesi, geçtiğimiz ağustos ayında da Yeni Malatyaspor hakkında "6 puan silme" cezası uygulamıştı.

14 GOL YEDİ, BİR GOL ATTI

Nesine 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, eksi 30 puan ile son sırada yer alıyor. Bu sezon çıktığı 3 maçı da kaybeden Yeni Malatyaspor, kalesinde 14 gol gördü ve sadece bir defa gol sevinci yaşadı.

