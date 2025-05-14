Futbol maçında skandal görüntüler: Hakem elinde silahla maç yönetti

Güney Afrika'da alt liglerde oynanan bir maç skandal görüntülere sahne oldu. Güvenliğinden endişe duyan yardımcı hakem, karşılaşma oynandığı sırada bir elinde bayram tutarken, diğer elinde silah taşıdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Güney Afrika'nın alt liglerinde oynanan bir maçta yardımcı hakem, müsabakada elinde silahla görev aldı. Güvenlik amacıyla sahaya silahla çıkan hakem, karşılaşmanın bazı anlarında silahın namlusunu taraftarlara doğru tuttu.

Saha kenarında bulunan bir görevli, silahı almak istese de; yardımcı hakemin silahı elinden bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. O anlar bir taraftar tarafından kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Güvenlik sorunlarının yaygın olduğu ve önlemlerin yetersiz kalabildiği Güney Afrika alt liglerinde görev alan bazı hakemlerin, prosedüre uygun olmamasına karşın sahaya silahla çıkıp, bu şekilde kendilerini korumak istedlkleri öğrenildi.