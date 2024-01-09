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    Futbolcuları isyan ettiren zeminde su savaşı! (Alanyaspor - Ankaragücü: 1-1 Maç Sonucu)

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'de iki orta sıra takımını karşı karşıya getiren Alanyaspor - Ankaragücü maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısı sağanak altında oynanırken iki takım adeta sutopu oynadı.

    Futbolcuları isyan ettiren zeminde su savaşı! (Alanyaspor - Ankaragücü: 1-1 Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. 

    İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta Alanyaspor 48. dakikada Jure Balkovec'le öne geçti. Ankaragücü'ne 1 puanı getiren golü 68'de Uros Radakovic attı.

    Konuk ekipte 43. dakikada Efkan Bekiroğlu, ev sahibinde ise Leroy Fer 59'da kırmızı kart gördü. 

    FUTBOLU BIRAKIP SUTOPU OYNADILAR!

    Sağanak altında oynanan maçın ikinci yarısında zemin ağırlaştı. Sahanın drenaj sistemi çökünce zemin göle döndü. Alanya Oba Stadı’ndaki açın 76. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, şiddetli yağış nedeniyle oyunu durdurdu.

    Tonusluoğlu, top sürmenin zorlaştığı zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti. Kontrolün ardından maç kaldığı yerden devam etti.

    İki teknik adam da maçın devam etmesini isterken maç ilginç görüntülere sahne oldu.

    Futbolcuları isyan ettiren zeminde su savaşı! (Alanyaspor - Ankaragücü: 1-1 Maç Sonucu)

    Futbolcuları isyan ettiren zeminde su savaşı! (Alanyaspor - Ankaragücü: 1-1 Maç Sonucu)

    Stat: Alanya Oba Stadı

    Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak

    Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 75 Furkan Bayır), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)

    MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 66 Bajic) Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 86 Mert Çetin), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda (Dk. 46 Atakan Çankaya)

    Goller: Dk. 48 Balkovec (Corendon Alanyaspor), Dk. 68 Radakovic (MKE Ankaragücü)

    Kırmızı kartlar: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü) Dk. 59 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 31 Hanousek, Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Hadergjonaj, Dk. 65 Balkovec, (Dk. 58 Efecan Karaca - yedek kulübesinde iken) (Corendon Alanyaspor)

    AlanyasporAnkaragücü
    Haberler > Spor > Futbolcuları isyan ettiren zeminde su savaşı! (Alanyaspor - Ankaragücü: 1-1 Maç Sonucu)
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