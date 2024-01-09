Pendikspor - Antalyaspor (0-1 Maç Sonucu) Sergen Yalçın'ın takımı gole yemiyor
Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Son maçında Alanyaspor'la 0-0 berabere kalan Antalyaspor, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki maçında kalesini gole kapattı.
Antalyaspor Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Pendikspor'u deplasmanda tek golle devirdi. Antalya ekibine 3 puanı getiren golü 19. dakikada Bahadır Öztürk attı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2. maçında ilk 3 puan sevincini yaşayan Akdeniz ekibi puanını 28'e yükselterek 8. sıraya yerleşti.
PENDİKSPOR GALİBİYETE HASRET
Son maçında Alanyaspor'la 0-0 berabere kalan Antalyaspor, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki maçında kalesini gole kapattı.
Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Pendikspor ise 15 puanla 19. sırada kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel (Dk. 46 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 65 Emre Taşdemir), Halil Akbunar (Dk. 77 Thuram), Erencan Yardımcı
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 88 Ufuk Akyol), Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi (Dk. 79 Larsson), Safuri (Dk. 63 Milosevic), Erdoğan Yeşilyurt, Buksa
Gol: Dk. 19 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Bünyamin Balcı, Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 66 Erdal Rakip, Dk. 77 Leite (Bitexen Antalyaspor) Dk. 90+1 Midtsjö, Dk. 90+5 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)