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    Sergen Yalçın Antalyaspor'da! Başkan Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi

    Antalyaspor Nuri Şahin'in ardından teknik direktörlük için Sergen Yalçın'la anlaştı. İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan başarılı çalıştırıcı Akdeniz ekibinin başına geçiyor.

    Sergen Yalçın Antalyaspor&#039;da! Başkan Sinan Boztepe&#039;den yeni yıl müjdesi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor yılbaşı akşamı transfer bombasını patlattı, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı.

    Nuri Şahin'le önceki yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlılar, ismi bir süredir Beşiktaş'la anılan Yalçın'la her konuda anlaştı. Antalyaspor sosyal medya hesaplarından paylaşılan "müjde"de "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi: Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

    İMZA TÖRENİ SALI GÜNÜ

    Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

    Nuri Şahin ise Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü olmuştu. Antalyaspor Süper Lig'de 17 haftada topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

    BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞMEDİ

    Yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, "Kolay bir şey değil. Yerli hocada iki değerimiz vardı. Biri Rıza Çalımbay, biri Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza hoca gelmişti. Şimdi Sergen Yalçın var, o da bizden biri. Bu arkadaşlarımızı itibarsızlaştırmayalım. Hepsine saygı duyarız. Bu antrenörler içinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyorsunuz, kadro yapılanmamasının ne kadar kötü olduğunu. İstişare ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuşmuştu.

    Sergen Yalçın Antalyaspor'da! Başkan Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi

    Son olarak 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yapan ve ertesi sezon istifa eden Sergen Yalçın bir daha takım çalıştırmadı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sergen YalçınAntalyaspor
    Haberler > Spor > Sergen Yalçın Antalyaspor'da! Başkan Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi
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