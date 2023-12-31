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    Rakamı duyurdular! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için Antalyaspor'a bonservis ödeyecek

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Antalyaspor'dan Nuri Şahin'i yardımcı antrenör olarak transfer etti. Şahin, yeni sezonda ise takımın teknik direktörü olarak sahalarda olacak.

    Rakamı duyurdular! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için Antalyaspor&#039;a bonservis ödeyecek
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor’dan ayrılarak Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin için Alman devinin 500 bin euroluk serbest kalma bedeli ödeyeceği öğrenildi.

    Sezon sonuna kadar Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev alacak olan Şahin, yeni sezonda takımın patronu olacak.

    Rakamı duyurdular! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için Antalyaspor'a bonservis ödeyecek

    NURİ ŞAHİN İÇİN BONSERVİS ÖDENECEK

    Futbol hayatındaki ilk antrenörlük kariyerini Antalyaspor’da yaşayan Nuri Şahin, Akdeniz ekibine bonservis kazandırarak ayrıldı.

    Dortmund, sözleşmesinde bulunan 500 bin Euro’luk serbest kalma maddesini kullanarak 35 yaşındaki teknik direktöre imza attırdı.

    Böylece Nuri Şahin, Antalyaspor tarihinde ilk kez bonservis bedeli kazandıran teknik adam olarak tarihe geçti.

    Rakamı duyurdular! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için Antalyaspor'a bonservis ödeyecek

    NURİ ŞAHİN: GÖNLÜM FERAH

    "Planlamalarımızı yaparken tamamen buraya odaklı planlar yapmıştık her zaman. Geçtiğimiz aylarda çok farklı yerlerden çok ciddi teklifler geldi. Hiçbirini kabul etmedim. Antalyaspor'dan ayrılmayı, inanın sadece bir kulüp için düşünürdüm; o da Borussia Dortmund. Bu teklifin bu zamanda gelmesi benim suçum değil. Oyuncularımın, kulübümün başarısı. Sadece ve sadece Borussia Dortmund'da olduğu için çok düşündüm. Dortmund olmasına rağmen çok düşündüm. Ama hem kulübüme bir bonservis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek ayrılacağım için gönlüm ferah. Dediğim gibi zamanlama ideal değil, bunu inkar edemem."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Nuri ŞahinBorussia DortmundAntalyaspor
    Haberler > Spor > Rakamı duyurdular! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için Antalyaspor'a bonservis ödeyecek
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