Arda Güler'in Real Madrid soyunma odasındaki lakabı ortaya çıktı

9 Ocak 2024 19:53 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 20:08

Arda Güler uzun bir bekleyişin ardından Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. Arandina'ya karşı ilk 11'de başlayan Arda'nın sakatlığını tamamen atlattığı görüldü. Milli yıldız 0-0 biten ilk yarıya damga vuran isim oldu.

Arda Güler 59. dakikada yerini Valverde'ye bıraktı. Real Madrid rakibini 2. yarıda Joselu (p), Brahim Diaz ve Rodrygo'nun golleriyle 1-3 mağlup ederek tur atladı.

ATLETİCO MADRİD MAÇINDA KADRODA

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İspanyol devi dün maç kadrosunu açıkladı.

ARDA GÜLER FORMALARI KAPIŞ KAPIŞ

İspanya basınında çıkan bir habere göre; cumartesi günü oynanan maçtan bu yana Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik taleplerde büyük bir artış gerçekleşti.

Arda formalarıyla ilgili alımların büyük bir kısmının Türkiye'den yapıldığı belirtildi.

TAKIMDAKİ LAKABI "ABİ"

Real Madrid soyunma odasında Arda Güler'e, "Abi" deniyor. Sosyal medyayı etkili kullanan Real Madridli futbolcular, Arda Güler'in Fenerbahçe forması giyerken bir frikik pozisyonunda Serdar Dursun'a gidip "Abi ben vurayım mı?" dediği viral olan videoyu keşfetti.

Takım içinde espri konusu olan o videodan sonra Arda Güler'e "abi" demeye başladılar. Arandina maçı sonrası Arda Güler'in Instagram paylaşımına yapılan yorumlarda "Abi" lakabı görülmüştü.