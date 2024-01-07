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    Arda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladı

    Arda Güler uzun bir bekleyişin ardından Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. Arandina'ya karşı ilk 11'de başlayan Arda'nın sakatlığını tamamen atlattığı görüldü. Milli yıldız 0-0 biten ilk yarıya damga vuran isim oldu.

    Arda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanya Kral Kupası son 16 tur maçında, Arandina FC ile Real Madrid takımları İspanya'nın Burgos kentinde bulunan Arande de Duero bölgesinin Estadio El Montecillo Stadı’nda karşı karşıya geldi.

    Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid formasını ilk kez bir resmi maçta giydi.

    "BEN VURAYIM CEBALLOS ABİ!"

    Maçın 17. dakikasında tehlikeli noktadan kazanılan frikikte İspanyol futbolcu Dani Ceballos topu aldı. Takım arkadaşının yanına gidip vuruşy kullanmak isteyen Arda Güler istediğini aldı.

    18 yaşında milli futbolcunun kullandığı nefis frikikte top direğe takıldı. Arda maçın başında bir de kaleciye takıldı. 

    59 DAKİKA OYUNDA KALDI

    Arda Güler 59. dakikada yerini Valverde'ye bıraktı. Real Madrid rakibini 2. yarıda Joselu (p), Brahim Diaz ve Rodrygo'nun golleriyle 1-3 mağlup ederek tur atladı.

    Arda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladı

    HERKES FORMASINI İSTEDİ

    Arandinalı futbolcular maç içinde sık sık Arda Güler'le konuşarak maçtan sonra formasın kendisine vermesi için ricacı oldu.

    Real Madrid yöneticisi ve unutulmaz golcüsü Emilio Butragueno maçtan önce "Arda Güler için çok heyecanlıyız. Kendisi çok genç, olağanüstü bir yeteneğe sahip ve insanların onu seveceğine inanıyorum." dedi.

    Arda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda GülerReal MadridKral Kupası
    Haberler > Spor > Arda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladı
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